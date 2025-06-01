Тюменка Анна Франк — полуфиналист V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли"

| Фото: из личного архива Анны Франк | Фото: из личного архива Анны Франк

Участница из Тюменской области Анна Франк стала одной из 300 полуфиналистов Всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли", сообщает информационный центр правительства региона.

В 2025 году на событие зарегистрировались более 23 тыс. участников. После первого и второго отборочных туров организаторы отобрали 300 человек из 54 регионов России, которые поборются за выход в финал. Конкурс проходит при поддержке Министерства строительства РФ.

Полуфиналистов ждет интенсивная образовательная программа: стратегические сессии, тренинги и мастер-классы с ведущими российскими экспертами, а также социально-экономические игры, где они продемонстрируют свои профессиональные навыки и выберут наиболее эффективную стратегию управления. Молодые управленцы разработают проект по строительной отрасли.

"Для меня участие в конкурсе — это вызов самой себе. Потому что очень часто задаюсь вопросом: "А на что еще способна?". Уверена, что конкурс даст мне возможность поделиться своими достижениями, получить признание и мотивацию для дальнейшего развития. Также планирую найти новые знакомства, обменяться опытом и вдохновиться лучшими практиками, чтобы реализовывать новые проекты", — сказала Анна Франк.

Полуфинал продлится до 15 июля. После него организаторы определят 200 участников, которые встретятся на очном финале. Он пройдет с 7 по 10 августа в Ярославле. Победители V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв.