  • 26 июня 202526.06.2025четверг
  • USD78,1959
    EUR91,0599
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер юго-восточный

Тюменка Анна Франк — полуфиналист V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли"

Общество, 19:24 26 июня 2025

из личного архива Анны Франк | Фото: из личного архива Анны Франк

Участница из Тюменской области Анна Франк стала одной из 300 полуфиналистов Всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли", сообщает информационный центр правительства региона.

В 2025 году на событие зарегистрировались более 23 тыс. участников. После первого и второго отборочных туров организаторы отобрали 300 человек из 54 регионов России, которые поборются за выход в финал. Конкурс проходит при поддержке Министерства строительства РФ.

Полуфиналистов ждет интенсивная образовательная программа: стратегические сессии, тренинги и мастер-классы с ведущими российскими экспертами, а также социально-экономические игры, где они продемонстрируют свои профессиональные навыки и выберут наиболее эффективную стратегию управления. Молодые управленцы разработают проект по строительной отрасли.

"Для меня участие в конкурсе — это вызов самой себе. Потому что очень часто задаюсь вопросом: "А на что еще способна?". Уверена, что конкурс даст мне возможность поделиться своими достижениями, получить признание и мотивацию для дальнейшего развития. Также планирую найти новые знакомства, обменяться опытом и вдохновиться лучшими практиками, чтобы реализовывать новые проекты", — сказала Анна Франк.

Полуфинал продлится до 15 июля. После него организаторы определят 200 участников, которые встретятся на очном финале. Он пройдет с 7 по 10 августа в Ярославле. Победители V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:14 26.06.2025В аэропорту Рощино рекомендована установка бесплатных источников питьевой воды
20:42 26.06.2025Предприниматели получат весь комплекс разрешений через одно заявление
19:24 26.06.2025Тюменка Анна Франк — полуфиналист V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли"
18:49 26.06.2025Выставка "Уездная читальня" откроется в Ялуторовске 27 июня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора