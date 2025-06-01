В аэропорту Рощино рекомендована установка бесплатных источников питьевой воды
Установить бесплатные источники питьевой воды в стерильных зонах международного аэропорта Рощино им. Менделеева рекомендовало Тюменское УФАС.
Ведомство проверит ценообразование на товары и услуги объектов торговли и общественного питания, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне воздушной гавани Тюмени.
Особое внимание служба будет уделять стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства территориальный орган службы примет соответствующие меры реагирования.