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В аэропорту Рощино рекомендована установка бесплатных источников питьевой воды

Общество, 21:14 26 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Установить бесплатные источники питьевой воды в стерильных зонах международного аэропорта Рощино им. Менделеева рекомендовало Тюменское УФАС.

Ведомство проверит ценообразование на товары и услуги объектов торговли и общественного питания, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне воздушной гавани Тюмени.

Особое внимание служба будет уделять стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства территориальный орган службы примет соответствующие меры реагирования.

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# антимонопольное законодательство , аэропорт Рощино , питьевая вода

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