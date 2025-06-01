Предприниматели получат весь комплекс разрешений через одно заявление

Возможность через одно заявление получить весь комплекс разрешений для определенного рода деятельности появилась на портале "Госуслуги". Предпринимателю достаточно выбрать род деятельности, заполнить форму, и система сама разошлёт его заявление по соответствующим ведомствам, сообщается на сайте правительства РФ.

"Новый подход в выдаче разрешений разработан в рамках оптимизации разрешительной деятельности в России", - отмечено в сообщении.

Первая такая комплексная услуга, доступная организациям и индивидуальным предпринимателям, – "Открытие аптеки". Она включает разрешения, которые необходимы для осуществления фармацевтической деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение и санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Заявление на каждое из них раньше подавалось поочерёдно.

Предпринимателю требовалось самостоятельно отслеживать готовность каждого разрешения, чтобы подать заявление на следующее. Теперь он может заполнить одно комплексное заявление. Это в среднем занимает 10 минут, система автоматически направляет его в соответствующие ведомства. Весь комплекс разрешений в случае одобрения предприниматель получает в течение трёх месяцев.

"Мы ведём последовательную работу по снижению административной нагрузки на бизнес, в том числе и в разрешительной деятельности. Мы уже вдвое сократили сроки выдачи разрешений и количество запрашиваемых документов. Нашей главной задачей на сегодня является компоновка различного рода разрешений под какую‑то типовую ситуацию. То есть речь идёт о том, что через одно заявление можно получать комплексно сразу несколько видов разрешений", – сообщил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Возможность получения комплексных разрешений в электронном виде через портал "Госуслуги" правительство предлагает закрепить законодательно. Для этого в июне в Госдуму внесён соответствующий проект закона.

Законопроектом предлагается внести поправки почти в 70 отраслевых законов, чтобы закрепить сокращение сроков и количества документов для получения разрешений по каждому виду в отдельности. В среднем количество документов, которые требуется подать на выдачу разрешения, сокращено в два раза – с восьми до четырех. Срок рассмотрения всех видов разрешений также в среднем сокращён в два раза – с 43 до 19 дней.

Всего в России в 2024 году через портал "Госуслуги было подано свыше 1 млн заявлений, за пять месяцев 2025 года – свыше 408 тыс.