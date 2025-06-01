Выставка "Уездная читальня" откроется в Ялуторовске 27 июня

Выставка "Уездная читальня" откроется в Ялуторовске 27 июня. Экспозиция представляет собой путешествие во времени, в эпоху, когда книга была главным источником знаний, вдохновения и общения с миром. Проект представили главе Ялуторовска Вячеславу Смелику, сообщает информационный центр правительства региона.

"Выставка "Уездная читальня" — это встреча с книгой как культурным феноменом, с прошлым как живым опытом, и с традицией, которая формирует нашу идентичность", — сказал директор Ялуторовского музейного комплекса Анна Стрельцова.

Историческая основа экспозиции отсылает к 1817 году — тогда в Ялуторовске появилось первое уездное училище с библиотекой. Спустя десятилетия в городе начали работать публичные и частные библиотеки, а в 1883 году открылась Народная аудитория — важное событие в культурной жизни уезда, сделавшее книгу доступной для широких слоёв населения.

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

В фондах Ялуторовского музейного комплекса — тысячи редких и уникальных изданий, многие из которых некогда находились в домашних библиотеках известных и простых горожан. Среди них – книги по истории, краеведению, труды о декабристах, художественные альбомы и периодика.

Для создания аутентичного интерьера были отреставрированы книжные шкафы конца XIX – начала XX века.