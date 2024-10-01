Семейный праздник "Супрядки" устроят в Тюмени
Общество, 14:04 25 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Семейный праздник "Супрядки" состоится в коворкинг-пространстве "Улетный каток" на Цветном бульваре 26 октября. Мероприятие соберет мастеров прядения, вязания, валяния и ткачества, сообщают организаторы.
Событие посвятят прядению. Для жителей подготовили насыщенную программу: мастер-шоу от участников, выставка современных инструментов для прядения и ткачества с экспозицией изделий, живое общение с мастерами и мастер-классы для детей и взрослых. Гостей ждут с 10 до 17 часов.
Возрастное ограничение: 6+