Семейный праздник "Супрядки" устроят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семейный праздник "Супрядки" состоится в коворкинг-пространстве "Улетный каток" на Цветном бульваре 26 октября. Мероприятие соберет мастеров прядения, вязания, валяния и ткачества, сообщают организаторы.

Событие посвятят прядению. Для жителей подготовили насыщенную программу: мастер-шоу от участников, выставка современных инструментов для прядения и ткачества с экспозицией изделий, живое общение с мастерами и мастер-классы для детей и взрослых. Гостей ждут с 10 до 17 часов.

Возрастное ограничение: 6+