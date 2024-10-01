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Семейный праздник "Супрядки" устроят в Тюмени

Общество, 14:04 25 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семейный праздник "Супрядки" состоится в коворкинг-пространстве "Улетный каток" на Цветном бульваре 26 октября. Мероприятие соберет мастеров прядения, вязания, валяния и ткачества, сообщают организаторы.

Событие посвятят прядению. Для жителей подготовили насыщенную программу: мастер-шоу от участников, выставка современных инструментов для прядения и ткачества с экспозицией изделий, живое общение с мастерами и мастер-классы для детей и взрослых. Гостей ждут с 10 до 17 часов.

Возрастное ограничение: 6+

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# мастера , Цветной бульвар

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