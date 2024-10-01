Почетным гражданином Тюменского района избрана Татьяна Дедукова
Руководитель районной организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Дедукова стала почетным жителем Тюменского района. Ее кандидатуру депутаты местной думы поддержали единогласно, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина в своих соцсетях.
"Под ее крылом – около восьми тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Все годы своей работы Татьяна Александровна выполняет большую задачу – интегрировать инвалидов в общество, помогает со своими единомышленниками социальной адаптации и реабилитации наших земляков", - написала она.
Также Татьяна Дедукова стала основателем движения КВН в Тюменском районе. Ее детище - команда "Сделано в Сибири" – одна из самых титулованных в регионе и УФО. Ребята являются неоднократными призерами Кубка и фестиваля КВН среди инвалидов, лиги "ЗАПСИБ" МС КВН, Кубка команд КВН ВОИ Уральского федерального округа и интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН.
"Светлый, добрый, отзывчивый человек, прекрасный организатор, ответственный руководитель – это все наша Татьяна Александровна, новый Почетный гражданин Тюменского района", - заключила Ольга Зимина.