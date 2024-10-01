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Почетным гражданином Тюменского района избрана Татьяна Дедукова

Общество, 18:05 25 октября 2024

ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

Руководитель районной организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Дедукова стала почетным жителем Тюменского района. Ее кандидатуру депутаты местной думы поддержали единогласно, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина в своих соцсетях.

"Под ее крылом – около восьми тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Все годы своей работы Татьяна Александровна выполняет большую задачу – интегрировать инвалидов в общество, помогает со своими единомышленниками социальной адаптации и реабилитации наших земляков", - написала она.

ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

Также Татьяна Дедукова стала основателем движения КВН в Тюменском районе. Ее детище - команда "Сделано в Сибири" – одна из самых титулованных в регионе и УФО. Ребята являются неоднократными призерами Кубка и фестиваля КВН среди инвалидов, лиги "ЗАПСИБ" МС КВН, Кубка команд КВН ВОИ Уральского федерального округа и интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН.

"Светлый, добрый, отзывчивый человек, прекрасный организатор, ответственный руководитель – это все наша Татьяна Александровна, новый Почетный гражданин Тюменского района", - заключила Ольга Зимина.

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# ВОИ , Ольга Зимина , Тюменский район

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