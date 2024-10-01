Арт-объект "Слава солдатам России" установили в Ишимском районе

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Арт-объект "Слава солдатам России" установили на площади у Дворца культуры в с. Стрехнино Ишимского района в поддержку участников СВО. В тот же день жители муниципалитета проводили призывников в ряды Вооруженных сил России, провели благотворительный концерт.

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия " сообщила директор культурного учреждения Светлана Щукина.

По ее словам, архитектурный объект пробуждает чувство уважения к Родине, преданность и любовь к своему Отечеству и народу.

"Летящие журавли символизируют наших земляков–ребят, которые отдали свои жизни за наше счастливое завтра. Георгиевская лента – героическая связь защитников Отечества всех поколений, Звезда подчеркивает героизм наших земляков. Участники специальной военной операции - настоящие герои! Мы становимся свидетелями сохранения памяти о бойцах, о наших защитниках", - подчеркнула Светлана Щукина.

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Событие продолжило напутствие от главы района Сергея Ломовцева и военкома Ишима, Ишимского и Абатского районов Владимира Лютова.

Руководитель муниципалитета отметил, что это важный момент для ребят: "Уверен, что они ответственно подойдут к службе, освоят азы военных наук, получат ценный опыт от своих командиров и наставников".

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

По старинной доброй традиции каждому призывнику вручили подарок и символ малой родины – горсть родной земли в специально сшитом мешочке.

Светлана Щукина рассказала, что также в рамках мероприятия юнармейцу из Плешковской средней школы Артему Сорончину вручили знак "Юнармейской доблести" III степени за высокие показатели в освоении общеобразовательной программы движения.

В финале в честь солдат, чьи имена навсегда вписаны в новую страницу героической летописи Ишимского района, в небо выпустили голубей и воздушные шары.

Инна Кондрашкина