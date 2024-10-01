  • 25 октября 202425.10.2024пятница
  • USD96,7402
    EUR104,5139
  • В Тюмени 4..6 С 1 м/с ветер юго-западный

Фестиваль стимпанка "Маховик" проведут в тюменском индустриальном парке "Литера"

Общество, 17:43 25 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Фестиваль стимпанка "Маховик" состоится в индустриальном парке "Литера" (ул. Тальниковая, 5) в Тюмени 26 октября. Одна из частей программы - обсуждение мультфильма "Ходячий замок" Хаяо Миядзаки в книжном киноклубе.

Как сообщили в Централизованной городской библиотечной системе, для гостей фестиваля будет представлена обширная и разнообразная программа. Посетители пройдут квест "По страницам тайн", примут участие в мастер-классах по созданию кулона из эпоксидной смолы и закладки с росписью и стимпанковскими элементами, игротеке.

В 15 часов всех ждут на фотосессию "Стимпанк – портреты" с участием режиссера театра огня и света "Гелиос" Романа Ищенко. Через полчаса желающие могут принять участие в квесте. Игротека продлится с 16 до 17 часов. В это же время пройдут мастер-классы.

Просмотр фрагментов "Ходячего замка" и их обсуждение запланировано на 17 часов.

Мастер-классы в рамках фестиваля проходят на платной основе. Возможна оплата "Пушкинской картой". Количество мест ограничено, запись по телефону: 69-82-05. Также можно оставить заявку на посещение на сайте библиотеки.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотеки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:38 25.10.2024Время реагирования на пожары сократили в Тюменской авиабазе
19:29 25.10.2024В Тюменской области на выходные организовали рейды по выявлению пьяных водителей
19:17 25.10.2024Тюменцы проехали на самокатах почти 5 млн километров за сезон
18:38 25.10.2024Лучшие практики представят гражданские активисты на форуме УФО