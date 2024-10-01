Фестиваль стимпанка "Маховик" проведут в тюменском индустриальном парке "Литера"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Фестиваль стимпанка "Маховик" состоится в индустриальном парке "Литера" (ул. Тальниковая, 5) в Тюмени 26 октября. Одна из частей программы - обсуждение мультфильма "Ходячий замок" Хаяо Миядзаки в книжном киноклубе.

Как сообщили в Централизованной городской библиотечной системе, для гостей фестиваля будет представлена обширная и разнообразная программа. Посетители пройдут квест "По страницам тайн", примут участие в мастер-классах по созданию кулона из эпоксидной смолы и закладки с росписью и стимпанковскими элементами, игротеке.

В 15 часов всех ждут на фотосессию "Стимпанк – портреты" с участием режиссера театра огня и света "Гелиос" Романа Ищенко. Через полчаса желающие могут принять участие в квесте. Игротека продлится с 16 до 17 часов. В это же время пройдут мастер-классы.

Просмотр фрагментов "Ходячего замка" и их обсуждение запланировано на 17 часов.

Мастер-классы в рамках фестиваля проходят на платной основе. Возможна оплата "Пушкинской картой". Количество мест ограничено, запись по телефону: 69-82-05. Также можно оставить заявку на посещение на сайте библиотеки.

Возрастное ограничение: 6+.