В России до 2030 года создадут 12 передовых школ

Пресс-служба Минпросвещения России Пресс-служба Минпросвещения России

В России до 2030 года во всех федеральных округах будет сформировано не менее 12 передовых школ. Постановление о координационном совете по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Совет, созданный при правительстве России, займется, в том числе решением вопросов, связанных с комплектованием передовых школ педагогическими и управленческими кадрами, оснащением школ, а также набором учащихся в передовые школы, сообщается на сайте правительства РФ. Состав координационного совета будет утвержден отдельным документом правительства.

Главная цель проекта, по словам Михаила Мишустина, сделать так, чтобы дети получали знания в комфортных условиях. Могли попробовать себя в творчестве, в науке, в спорте.

"И систему образования сфокусируем на том, чтобы помочь раскрыть потенциал каждого ученика", – подчеркнул председатель правительства РФ во время стратегической сессии по национальному проекту "Молодежь и дети", в состав которого войдут девять федеральных проектов, которые объединят все меры поддержки детей и молодежи и позволят скоординировать деятельность разных ведомств в этой сфере.

"Мы создаем школы, где будут сильные учителя, контроль воспитательного процесса, лучшие технологии обучения детей, – рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - По завершении учебы мы будем сопровождать ребят в вузы и затем предоставлять гарантированное трудоустройство на наши ведущие предприятия. Отмечу, что выпуск из 12 школ составит примерно 1 800 человек в год".

Он уточнил, что эти школы также будут являться методическими центрами для всей системы образования, а лучшие методики и практики преподавания будут тиражировать на всю страну.

В 2023 году в России по поручению президента началась реализация пилотного проекта по созданию передовых школ. Его участниками на первом этапе стали Белгородская, Нижегородская, Новгородская, Псковская и Рязанская области. В ноябре 2023 года Правительство выделило более 770 млн рублей на разработку проектов строительства пилотных школ в Новгородской, Псковской и Рязанской областях.