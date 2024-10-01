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Детский сад в новом ЖК Тюмени построят к лету 2026 года

Экономика, 18:16 25 октября 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Детский сад в новом жилом комплексе "Звездный городок" Тюмени построят к лету 2026 года. На выделенном под здание участке уже начали забивать сваи для испытаний грунта, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Полученные данные будут использованы в расчётах проекта. Контракт на строительство нового детского сада в микрорайоне Мыс был заключен в апреле 2024 г. Подрядчик выполнит изыскательские работы, проектирование и само строительство.

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# Главное управление строительства Тюменской области , детский сад , строительство

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