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Хирурги ОКБ № 2 в Тюмени спасли пациентку с прогрессирующей язвой

Общество, 11:48 26 октября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пациентку с прогрессирующей язвой желудка спасли хирурги Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. Женщина сама обратилась к врачам. Жаловалась, что уже больше недели испытывает боль в животе, тошноту, слабость и головокружение, сообщает медучреждение.

"Исследования при поступлении позволили диагностировать прогрессирующую язву желудка с кровотечением. Женщину в экстренном порядке госпитализировали в реанимацию для переливания крови и стабилизации состояния. После чего перевели в хирургическое отделение для дальнейшего этапа лечения", - рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Николай Земеров.

Несколько дней пациентке проводили консервативное лечение. На повторном обследовании выявлен рецидив кровотечения и распространение язвы на поджелудочную железу. Пришлось экстренно провести операцию, удаления части желудка с язвой и соединить его оставшуюся часть с кишкой. Хирурги убрали зону распространения язвы без повреждения поджелудочной железы.

В послеоперационном периоде женщина быстро пошла на поправку и уже выписана домой.

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# ОКБ №2 , хирургия

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