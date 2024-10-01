Инструменты продвижения отечественных брендов обсудили дизайнеры в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инструменты продвижения брендов обсудили дизайнеры и креативные предприниматели в Тюмени в рамках V сезона проекта "Неделя Моды. Сибирь".

В сентябре президент России утвердил план продвижения отечественных брендов, поэтому этот вопрос очень актуален для креативных индустрий.

По словам члена союза дизайнеров Москвы, члена ассоциации высокой моды модельера Элеоноры Амосовой, развивать свой бренд необходимо через социальные сети. Она убеждена, что интернет-пространство в современном мире помогает заявить о себе лучше, чем выступления на неделях моды.

Но прежде стоит разработать концепцию бренда, опираясь на индивидуальность. Модельер отметила, что крайне важно иметь свою "фишку", будь то особая фактура тканей или фасон.

Отметим, что V сезон проекта "Неделя моды. Сибирь" реализуется в рамках муниципальной программы по инициативному бюджетированию, пишет "Тюменская область сегодня".