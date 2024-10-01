Аэропорт Рощино перейдет на зимнее расписание полетов 27 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зимнее расписание полетов начинает действовать в международном аэропорту Рощино Тюмени с 27 октября. Сохранятся ежедневные рейсы из Тюмени в Москву и Санкт-Петербург, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В столицу запланировано по шесть рейсов в сутки с одним дополнительным по пятницам и воскресеньям, в Санкт-Петербург – по пять.

По-прежнему будут доступны перелеты во многие города Тюменской области, а также в Екатеринбург, Волгоград, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Самару, Томск, Уфу и Нижний Новгород.

Зимний отдых тюменцы могут запланировать в Сочи, Минеральных водах, Махачкале. Туроператоры открыли продажи путевок на острова Пхукет и Шри-Ланку, эти маршруты обслужит "Red Wings". Чартеры в Шарм-Эль-Шейх из Тюмени запустят "Azur Air" и "Air Cairo". Регулярный рейс в Дубай запланировала авиакомпания "Utair".

Доступны жителям региона полеты в СНГ — Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Более подробное расписание и изменения смотрите на сайте Рощино.