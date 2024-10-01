Команда APACHI из Казанского района прошла в финал "Битвы роботов"
Общество, 13:51 26 октября 2024
| Фото: из Telegram-канала champbitvarobotov
Команда APACHI из Тюмени прошла в финал "Битвы роботов". Она стала одним из восьми финалистов конкурса с роботом "Белый Феникс", сообщает департамент информатизации Тюменской области.
| Фото: из Telegram-канала champbitvarobotov
"В составе команды - ученики Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области", - уточняется в сообщении.
Директор департамента информатизации Станислав Логинов пожелал тюменцам удачи и проявить свои лучшие спортивные качества и инженерные решения.