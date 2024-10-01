Студентка из Тюменской области стала обладательницей федеральной премии

| Фото: t.me/StudSovet72 | Фото: t.me/StudSovet72

Студентка из Тюменской области победила в федеральной премии "Студент года. Педагоги". Мария Эльтекова стала лучшей в номинации "Педагог начального образования", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Финал III специального отрытого трека Российской национальной премии "Студент года. Педагоги" прошел в Уфе. В нем участвовали 100 студентов-педагогов, представляющих 60 образовательных организаций из 46 регионов России.

Отметим, что конкурсные задания были направлены на индивидуальную и коллективную работу участников. Экспертами-наставниками проекта стали 13 человек, победители Всероссийских и Международных педагогических конкурсов.