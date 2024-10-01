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Мастерскую семейного кукольного театра запустили в Заводоуковске

Общество, 14:41 27 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Мастерскую семейного кукольного театра "Счастливы вместе" запустили школьники в Заводоуковске. Проект получил поддержку на конкурсе молодежных инициатив "Моя идея", пишет Мегатюмень.

Для родителей и детей прошло шесть творческих мастер-классов по созданию кукол-марионеток, декораций и сценария спектакля, а также четыре репетиции.

Семьи создали спектакль по мотивам "Сказки о рыбаке и рыбке" Пушкина. Артистами-кукловодами выступили дети, а чтецами — родители и педагоги.

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