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Мост через реку Барсук реконструируют в Викуловском районе

Общество, 14:00 27 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Реконструкция моста через р. Барсук продолжается в Викуловском районе. Новая переправа из железобетона появится на месте старой деревянной в 2025 году, сообщает инфоцентр правительства региона.

Шесть мостов находятся на реконструкции в Тюменской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время прямой линии с жителями. Он отметил, что работы идут в Тобольском, Викуловском, Омутинском, Упоровском районах.

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# мосты , реконструкция

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