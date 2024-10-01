Мост через реку Барсук реконструируют в Викуловском районе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Реконструкция моста через р. Барсук продолжается в Викуловском районе. Новая переправа из железобетона появится на месте старой деревянной в 2025 году, сообщает инфоцентр правительства региона.

Шесть мостов находятся на реконструкции в Тюменской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время прямой линии с жителями. Он отметил, что работы идут в Тобольском, Викуловском, Омутинском, Упоровском районах.