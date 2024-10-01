Шесть мостов реконструируют в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть мостов находятся на реконструкции в Тюменской области в 2024 году. Готовы объекты в Ялуторовском районе — через р. Калолуй и р. Чакча.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор во время прямой линии с жителями 22 октября.

"Мы работаем в Тобольском, Викуловском, Омутинском, Упоровском районах", — уточнил он.

В этом году отремонтированы два путепровода на Объездной дороге Тюмени, в микрорайоне Березняки и в районе Салаирского тракта, а также левая проезжая часть моста через р. Тура около микрорайона Метелева. Ремонт прошел на мосту через р. Вагай в с. Аромашево.