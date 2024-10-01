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Книгу "Перемещенные" представит тюменский психолог Сания Биккина в центре "Золото + Болото"

Общество, 16:16 27 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Презентация художественной книги психолога Сании Биккиной "Перемещённые" пройдет в культурном центре "Золото + Болото" (ул. Орджоникидзе, 51) Тюмени 2 ноября в 18 часов. В ней рассказывается история Аделии, оказавшейся не по своей воле в неродной стране.

С участниками встречи автор обсудит, как пишется первая книга, как научиться обращаться с темой потери и обрести опору, как увидеть в каждом человеке уникальную личность и не разделять людей на категории, как важно говорить на неудобные темы, а также о специфике работы в социальной сфере и о сложностях, с которыми встречаются беженцы в новой стране, способе их преодоления.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

Возрастное ограничение: 12+.

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