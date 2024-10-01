Жительниц Ялуторовска приглашают поучаствовать в конкурсе "Мама может"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительницы Ялуторовского района могут принять участие в конкурсе "Мама может", который проводит Ялуторовская районная организация "Всероссийского общества инвалидов" совместно с муниципальным отделением "Союза женщин России". Конкурс проводится до 27 ноября, сообщает пресс-служба районной администрации.

Поучаствовать могут матери, воспитывающие трёх и более детей, детей-инвалидов и с ограниченными возможностями, чьи мужья служат в зоне СВО.

Более подробную информацию можно узнать по тел.: 8-958-255-92-24; 8-(34535) 3-70-55.