Две тюменские гимназии победили в конкуре "Театр перевода – 2024"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Две тюменские гимназии победили в конкурсе "Театр перевода - 2024", который состоялся в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Его посвятили юбилею А. С. Пушкина и 20-летию факультета "Высшая школа перевода", сообщает администрация города.

Победителем в номинации "Высокий уровень языковой подготовки" стал театральный коллектив гимназии № 49. Он состоит из семи учеников. На конкурс ребята представили спектакль по мотивам "Сказки о рыбаке и рыбке". При этом всё выступление было построено на немецком языке. Режиссёром постановки выступила педагог гимназии Ирина Широкова.

Гимназия № 21 показала два спектакля. Семиклассники презентовали "Сказку о царе Салтане" на французском языке и завоевали победу в номинации "Высокий уровень художественного оформления спектакля". Одиннадцатиклассники показали "Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях" на английском, став обладателями главного приза – 1 места конкурса театрализованных проектов на иностранных языках для школьников "Театр перевода". Режиссёры-постановщики - учителя Яна Мянник и Марина Попова.

Отметим, что всего участники прошли четыре тура. После приёма заявок каждый школьный коллектив получил текст сказки известного писатели. На основании этого педагогам предстояло написать сценарий на одном из пяти языков. Главное условие – сохранить максимальное количество лексики оригинала. По итогам просмотра видеопостановок лучшие были приглашены на очные испытания в Москву.