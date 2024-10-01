Около 450 челябинских туристов познакомятся с Тюменской областью

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Около 450 челябинских туристов познакомят с достопримечательностями Тюменской области. Гости прибудут в рамках межрегионального сотрудничества и подписанного соглашения о взаимодействии в сфере туризма между регионами.

Как пишет информационный центр регионального правительства, туристы побывают на двух маршрутах: "Тобольск" или "Тюмень + Тобольск". В рамках первого тура отдыхающие познакомятся с достопримечательностями села Абалак, прогуляются по территории Тобольского кремля, посетят Тюремный замок, музей "Дворец наместника", Тобольскую фабрику художественных косторезных изделий, Музей Семьи Императора Николая II и попробуют блюда сибирской кухни.

Участников второго тура ждет обзорная экскурсия по Тюмени с посещением пешеходной улицы Дзержинского, набережной Туры, сквера Сибирских кошек и других мест притяжения туристов. Также на выбор запланированы поездки в этностойбище "Увас Мир Хот" или на "Сибирский карнавал" в Ялуторовский острог. Второй день путешествия начнется с выезда в Тобольск на брендированном поезде "Императорский маршрут". В древней столице Сибири они побывают в Тобольском кремле, Тюремном замке и Музее Семьи Императора Николая II.