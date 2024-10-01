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Тюменской компании помогли запустить новую версию интернет-магазина

Экономика, 18:05 28 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую версию интернет-магазина получила компания "Умничка" после обращения в Региональный центр инжиниринга. Предприятие - производитель оборудования, мебели для детских учреждений получило услугу на льготных условиях, оплатив только 50% от стоимости. Остальные расходы взял на себя центр, сообщает Тюменский технопарк.

"Компания "Умничка" нацелена на B2B и B2G сегменты рынка, и новая версия интернет-магазина поможет упростить взаимодействие с заказчиками. Заявки, размещенные через личный кабинет, будут сразу отображаться в производственной системе. Всё это обеспечит прозрачность информации и связь между производством и продажами, поможет избежать ошибок, сэкономит время и другие ресурсы компании и её клиентов", - пояснили специалисты центра инжиниринга.

Поддержка доступна благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подробнее об услугах РЦИ можно узнать на сайте и по телефону: +7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028, 1018).

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# инжиниринг , Интернет , тюменский технопарк

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