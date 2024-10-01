Двое тюменцев стали лауреатами всероссийской премии "Гордость нации"

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Представители Тюменской области Николай Шамсутдинов и Лейсан Хурматуллина стали лауреатами V Всероссийской общественной премии "Гордость нации". Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве 28 октября.

Писатель, поэт, переводчик, заслуженный работник культуры РФ Николай Шамсутдинов получил звание лауреата первой степени в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков". Он является автором 63 книг, перевел множество произведений национальных поэтов России с татарского, хантыйского, ненецкого, абхазского, чеченского и других языков. По его инициативе был издан сборник стихов молодых сибирских поэтов "Земляки".

"Я приобщен к стихии русского языка буквально со дня своего рождения. Обращаюсь ко всем – давайте любить наш исконный русский язык. Благодарю жюри, которое удостоило меня чести быть лауреатом премии "Гордость нации". Это вдохновляет на новые достижения", - сказал после вручения награды Николай Шамсутдинов.

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Лауреатом второй степени в номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" стала руководитель Национально-культурной автономии татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина. Награду ей вручили за организацию взаимодействия между общественными организациями региона и местным телеканалом для выпуска передачи о традициях народов России и деятельности этнокультурных организаций.

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Отметим, премия "Гордость нации" вручается в России с 2020 за вклад в сохранение и развитие этнокультурного многообразия, укрепление межнационального согласия и единства. В 2024 году ее лауреатами стали 27 представителей из 17 регионов страны. Это деятели культуры и искусства, ученые, писатели, руководители этнокультурных объединений, общественных организаций, педагоги, журналисты.

Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам конкурса подчеркнул, что большая, востребованная работа лауреатов – это важный вклад в реализацию государственной национальной политики, в развитие плодотворного диалога органов власти и институтов гражданского общества.

Председатель Ассамблеи народов России, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, говоря о лауреатах премии, отметил, что они умеют создавать ценности, настроение, чувства.

С получением званий лауреатов премии тюменцев поздравил председатель реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев. Он подчеркнул, что "Гордость нации" - это премия общественного признания, возможность продемонстрировать лучшие практики, направленные на укрепление межнационального единства и согласия.

Любовь Голышева