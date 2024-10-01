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Тоболяк украл из магазина сыр, колбасу и рыбу

Происшествия, 13:53 29 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40-летнего тоболяка обвиняют в краже. С заявлением в полицию обратилась представитель одного из сетевых магазинов, которая сообщила, что из торгового зала пропали сыры, колбасы и рыба на сумму около 5 тыс. 500 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Ранее неоднократно судимого жителя Тобольска задержали. Мужчина рассказал, что в магазине выбрал момент, когда рядом не будет других посетителей и никого из персонала, и складывал товары в рюкзак. Затем злоумышленник покинул помещение. Похищенное он продал случайным встречным.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# кража , УМВД России по Тюменской области

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