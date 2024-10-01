Центр общения старшего поколения откроют в Тобольске
Общество, 19:46 29 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Открытие шестого в Тюменской области Центра общения старшего поколения пройдет в Тобольске 1 ноября.
Граждане пожилого возраста смогут посещать лекции и встречи, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.
Центры помогают создавать комфортные условий для проведения досуга пенсионеров. Они призваны поддержать ритм жизни пожилых людей, открыть дополнительные возможности для самореализации.