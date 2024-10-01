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Центр общения старшего поколения откроют в Тобольске

Общество, 19:46 29 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие шестого в Тюменской области Центра общения старшего поколения пройдет в Тобольске 1 ноября.

Граждане пожилого возраста смогут посещать лекции и встречи, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.

Центры помогают создавать комфортные условий для проведения досуга пенсионеров. Они призваны поддержать ритм жизни пожилых людей, открыть дополнительные возможности для самореализации.

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# отделение СФР по Тюменской области

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