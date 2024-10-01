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Адресные указатели на исторических улицах Тюмени приведут к одному стилю

Общество, 19:02 29 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

О необходимости привести к единообразию адресные указатели на зданиях исторической части и вдоль гостевых улиц Тюмени до 1 января 2026 года уведомили правообладателей и застройщиков. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Речь идет об улицах Республики, Профсоюзная, Комсомольская, Луначарского, Ямская, Ленина, Герцена, Первомайская, Челюскинцев, Водопроводная, 8 Марта, Орджоникидзе, Володарского, Хохрякова, Советская, Кирова, Семакова, Красина, Малыгина, Дзержинского.

"Отправлены информационные письма о необходимости замены адресных указателей в соответствии с требованиями к информационным конструкциям, размещаемым на территории города, в целях единой системы навигации", — сообщает комитет.

Заменить адресные указатели на остальных домах необходимо не позднее 1 января 2028 года.

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