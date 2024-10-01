Тюменцы осознали, что СИМ - источник повышенной опасности, считает глава Госавтоинспекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники дорожного движения в Тюменской области стали понимать, что электросамокат - это источник повышенной опасности, последствия происшествий с ними серьёзнее, чем с велосипедами. Такое мнение выразил начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер на пресс-концеренции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 29 октября.

Он добавил, что в дальнейшем популярность СИМ будет только расти. "На одной из встреч с гражданами по использованию СИМ, проходившей на Цветном бульваре, я увидел, что там стоят не только подростки, но подходят и взрослые, интересуются. Теперь мы все понимаем, что средства индивидуальной мобильности - это не какая-то игрушка для детей, а способ передвижения для экономии времени, не загрязняющий воздух", - сказал он и подчеркнул, что пришлось проделать немало работы для того, чтобы осознание этого пришло.

"Когда в областном центре стал набирать обороты прокат СИМов, начали фиксировать нарушения, казалось, что ситуация уходит из под контроля", - поделился Миллер.

При этом, по его словам, у Госавтоинспекции не было задачи именно штрафовать. "Было тяжело, но мы начали понимать, что СИМ - это транспортное средство. А у того, кто им управляет есть обязанности и есть ответственность, - отметил глава ведомства. - У нас в городах есть все возможности, прежде всего, инженерные, чтобы спокойно ездить, кроме того, появились изменения в административном кодексе".

Алексей Миллер подчеркнул, что необходимо было научить пользоваться безопасно этим транспортом. "И наша задача вместе с обществом рассказать и показать, что, например, нельзя ездить вдвоём или с ребёнком", - обозначил он.

Напомним, что по данным МТС на сентябрь 2024 года Тюмень заняла 11-е место в топе городов, где дольше всего ездили на самокатах с начала прокатного сезона. Теперь СИМы чаще используют не как развлечение, а в качестве альтернативы общественному транспорту или личному автомобилю, позволяющей добраться из точки А в точку Б. Пик активности пользователей приходится на утренние и вечерние часы.

При этом с начала лета 2024 года в Тюменской области произошло более 20 аварий с участием детей на электросамокатах. Большинство средств индивидуальной мобильности взяты в аренду у компаний кикшеринга.

Николай Ступников