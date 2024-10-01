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Тюменские журналисты могут отправить материалы о кибербезопасности на профконкурс

Общество, 18:29 29 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские журналисты могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе в сфере информационных технологий, информационной политики и связи "Цифровая журналистика". Регистрация открыта до 1 ноября.

Как сообщают организаторы, принимаются материалы и сюжеты о цифровых технологиях, кибербезопасности, инновационных трендах и телекоммуникациях. Сроки выхода публикаций - с 1 января по 1 ноября этого года.

Подробности представлены на официальном сайте.

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