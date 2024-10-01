Более 10 тыс. объектов находится под охраной росгвардейцев в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 10 тыс. объектов – музеи, больницы, учреждения образования, квартиры и другие - находится под охраной росгвардейцев в Тюменской области. Сегодня ведомство отмечает 72 года со дня образования, сообщает информационный центр правительства региона.

В 2024 году сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли около 900 правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Также они совершили более 5 тыс. 800 выездов, в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел, доставили более 1 тыс. подозреваемых за различные правонарушения в территориальные подразделения МВД России. Более 2 тыс. 800 злоумышленников было передано в территориальные отделы полиции при выполнении задач на маршрутах патрулирования.

Правоохранители также участвуют в охране общественного порядка при проведении различных мероприятий с массовым пребыванием граждан.