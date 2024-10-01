  • 29 октября 202429.10.2024вторник
  • USD97,2300
    EUR105,2229
  • В Тюмени 0..2 С 1 м/с ветер южный

50 тюменских СНТ модернизируют энергетики до конца года

Общество, 19:35 29 октября 2024

СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

50 тюменских СНТ модернизируют энергетики до конца года. С начала 2024 года бригады СУЭНКО отремонтировали более 39 км воздушных линий 0,4-10 кВ и 11 подстанций на территории 30 садовых товариществ.

Бюджет проекта составил почти 300 млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Работа идет круглогодично и синхронизирована с планом Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, утвержденным губернатором Тюменской области Александром Моором в прошлом году.

Летом работы велись одновременно в 11 СНТ: Большое Царево, Надежда, Аккумуляторщик-2, Меркурий, Сосенка, Олимпиец, Ивушка, Муравушка и д. Патрушево. Бригады компании переносили подстанции в центры нагрузок и модернизировали 16 км воздушных сетей с увеличением сечения, что позволяет передавать гораздо большую мощность.

К концу осени обновление электросетевого комплекса завершится еще в 18 СНТ Тюмени. Среди них садоводства Дружба, Медик, Березняки, Энергетик, Париж и другие. В настоящий момент бригады компании закончили реконструкцию сетей Росинки и Строителя-3, заменив 10 км голого провода на СИП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СУЭНКО , энергетики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:46 29.10.2024Центр общения старшего поколения откроют в Тобольске
19:35 29.10.202450 тюменских СНТ модернизируют энергетики до конца года
19:24 29.10.2024Тюменская область вошла в десятку лучших во Всероссийском рейтинге ГТО
19:13 29.10.2024Более 10 тыс. объектов находится под охраной росгвардейцев в Тюменской области