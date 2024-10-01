50 тюменских СНТ модернизируют энергетики до конца года

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

50 тюменских СНТ модернизируют энергетики до конца года. С начала 2024 года бригады СУЭНКО отремонтировали более 39 км воздушных линий 0,4-10 кВ и 11 подстанций на территории 30 садовых товариществ.

Бюджет проекта составил почти 300 млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Работа идет круглогодично и синхронизирована с планом Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, утвержденным губернатором Тюменской области Александром Моором в прошлом году.

Летом работы велись одновременно в 11 СНТ: Большое Царево, Надежда, Аккумуляторщик-2, Меркурий, Сосенка, Олимпиец, Ивушка, Муравушка и д. Патрушево. Бригады компании переносили подстанции в центры нагрузок и модернизировали 16 км воздушных сетей с увеличением сечения, что позволяет передавать гораздо большую мощность.

К концу осени обновление электросетевого комплекса завершится еще в 18 СНТ Тюмени. Среди них садоводства Дружба, Медик, Березняки, Энергетик, Париж и другие. В настоящий момент бригады компании закончили реконструкцию сетей Росинки и Строителя-3, заменив 10 км голого провода на СИП.