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Более 800 км теплосетей проверят в Тюмени с помощью аэрофотосъемки

Общество, 14:15 30 октября 2024

пресс-служба компании «УСТЭК» | Фото: пресс-служба компании «УСТЭК»

Метод инфракрасной тепловой аэрофотосъемки для диагностики тепловых сетей применяет единая теплоснабжающая организация Тюмени "УСТЭК". В 2024 году работы начались 16 октября и сейчас проводятся в центральной части города, сообщает пресс-служба компании.

Всего в 2024 году методом аэрофотосъемки в Тюмени планируется проверить 800,8 км теплосетей общей площадью охвата 153 кв. км. На данный момент исследовано более 30 кв. км.

Отличительной особенностью данного способа диагностики является масштаб обследования и оперативность. Исследование теплосетей, подключенных от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также 71 локальной котельной, занимает чуть более двух недель и не требует отключения потребителей от подачи тепловой энергии. За один съемочный день может быть проверено до 80 квадратных километров территории.

пресс-служба компании «УСТЭК» | Фото: пресс-служба компании «УСТЭК»

Аэрофотосъемка является одним из передовых методов диагностики и позволяет обнаружить большинство скрытых дефектов. В частности, специалисты могут увидеть участки тепловых сетей с повышенными потерями тепловой энергии, с нарушением тепловой изоляции, подтопленные подземные участки и места скрытых утечек теплоносителя.

Также этот способ диагностики помогает убедиться в корректном местоположении подземных коммуникаций, обнаружить факты бездоговорного потребления тепловой энергии.

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# теплосети , УСТЭК

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