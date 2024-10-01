Социальный проект "Правда" объединил силы со штабом общественной поддержки

фото Тюменская областная дума фото Тюменская областная дума

Более 150 килограммов гуманитарной помощи собрали молодые тюменские предприниматели для отправки на передовую СВО, в новые регионы и пострадавшую Курскую область.

Продукты питания длительного хранения, медицинские принадлежности, аптечки, носки, фонарики и другие необходимые вещи доставлены в штаб общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области, сообщает пресс-служба областной думы.

Как рассказала инициатор проекта, член Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме Элина Аппасова, ранее более ста килограммов гуманитарных грузов было отправлено на передовую и в новые регионы с помощью Тюменской областной думы. Теперь неравнодушные горожане решили объединить свои силы со штабом общественной поддержки.

Предприниматель, член проекта “Правда” Руял Мамедов подчеркнул, что груз сформирован благодаря поддержке депутата Государственной думы, председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева, и поблагодарил парламентария за сделанный вклад.

Переданный груз с благодарностью приняла руководитель штаба общественной поддержки “Единой России” в Тюменской области, глава регионального исполкома партии Ольга Швецова. Она рассказала, что штаб ведет большую работу по помощи бойцам и является точкой объединения тюменцев, желающих помочь другим. Регулярно представители партии, члены общественной организации “Офицеры России” уезжают в новые регионы для передачи собранных тюменцами грузов. “Механизм отработан, все будет доставлено туда, где оно больше всего нужно”, - заверила Ольга Швецова.

Инициативных тюменцев объединил социальный проект "Правда", в рамках которого минувшим летом были организованы восемь пунктов сбора гуманитарной помощи по всему городу.

Проект предпринимателей Тюмени "Правда" направлен на помощь социально уязвимым слоям населения. В данный момент проект планирует работать в нескольких направлениях: помощь участникам специальной военной операции, помощь детям инвалидам и их родителям, создание безопасного города.