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Тобольские пятиклассники приняли присягу кадетов МЧС

Общество, 15:21 30 октября 2024

vk.com/pav_tmn | Фото: vk.com/pav_tmn

Торжественная церемония принятия присяги кадетами МЧС России прошла во Дворце наместника в Тобольске 30 октября. Ряды кадетов пополнили 30 учеников пятых классов, написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"В сентябре этого года у нас произошло знаковое событие. В школе №5 открыли новый кадетский класс МЧС России. И сейчас я с гордостью смотрел на воспитанников, которые приняли присягу и достойны быть в строю кадетов. Артур Хачатрян поздравил учеников и родителей с тем, что теперь они стали частью большой и дружной семьи", - рассказал он.

Тобольские кадеты поклялись с честью и достоинством нести гордое звание, прилежно учиться, быть верными идеалам МЧС России.

"Я верю, что этот день будет незабываемым в жизни ребят. Ведь каждый из них становится полноправным участником великого братства спасателей. Мы идем в правильном направлении, развивая у ребят дух патриотизма, как важнейшей духовно-нравственной ценности. Ребятам удачи и веры в себя!" - пожелал Петр Вагин.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , кадеты , Петр Вагин

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