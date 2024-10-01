Школу на 1 тыс. 101 место построят в п. Винзили к концу 2025 года

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Строительство школы на 1 тыс. 101 место в п. Винзили Тюменского района планируют завершить к концу 2025 года, сообщает Главное управление строительства по региону.

Ведомство напоминает, что контракт на возведение учебного заведения заключили в феврале 2024 года. Строители уже завершили кладку цокольного этажа и возводят стены учебных корпусов. На площадке задействованы несколько бригад каменщиков. Около 50 специалистов работают без выходных.

Объект строят по типовому проекту. Такую же школу в 2024 году введут в эксплуатацию в мкрн Мелиораторов в Тюмени.