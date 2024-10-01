Роспотребнадзор: "незамерзайка" должна быть безопасной для водителя и пассажиров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В связи с приближением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха Роспотребнадзор напоминает автовладельцам важность внимательного выбора стеклоомывающей жидкости – или "незамерзайки" - она должна быть абсолютно безопасной как для водителя, так и для пассажиров.

Зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов и красителей.

В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

Нелегальные производители могут использовать в стеклоочистителях и метиловый спирт. Это очень опасное токсическое вещество, по органолептическим свойствам практически не отличается от этилового спирта и, в случае использования в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу.

При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на запах средства, а также внимательно ознакомиться с маркировкой товара.

Добросовестные производители указывают логотип компании, и все надписи печатают легко читаемым шрифтом. Также на этикетках качественной продукции потребитель сможет прочитать инструкцию по применению стеклоомывающей жидкости, дату производства и срок хранения, подробный состав, все предосторожности во время использования и обратный адрес производителя. В случае необходимости потребители имеют право ознакомиться с сертификатом соответствия, который в обязательном порядке должен находиться в месте осуществления торговли.

Кроме того, на незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации, копия которого должна храниться у продавца, а также предоставляться производителем с партией отпускаемой продукции.