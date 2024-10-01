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Ветераны боевых действий могут парковать машины в Тюмени бесплатно

Общество, 19:44 30 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветераны боевых действий могут парковать свои автомобили на платных парковках Тюмени бесплатно в течение 2 часов. Воспользоваться правом можно после внесения машины в Реестр записи транспортного средства ветерана боевых действий. Для этого необходимо представить письменное заявление, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В течение дня можно несколько раз воспользоваться данной льготой. Въезд на парковки со шлагбаумом осуществляется в автоматическом режиме по распознанному государственному регистрационному знаку.

Заявление можно подать в МКУ "Тюменьгортранс" по ул. Республики, 200.

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# льготы , парковка , СВО

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