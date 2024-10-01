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У жительницы Исетского района мошенники украли 165 тысяч рублей

Происшествия, 20:17 30 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

165 тыс. рублей украли у жительницы Исетского района интернет-мошенники. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Заявительница рассказала, что в одном из мессенджеров ей позвонили с портала "Госуслуг" и поинтересовались, подавала ли она заявки в несколько банков на оформление кредитов. По их словам в финансовую организацию от ее имени поступило около 20 заявок. Услышав от женщины отрицательный ответ, собеседник констатировал факт того, что это мошенники.

Затем в разговор вступил уже якобы сотрудник службы безопасности портала "Госуслуг". Мужчина попросил пострадавшую включить на телефоне функцию "демонстрация экрана". Следуя его инструкциям, она подала заявки в несколько банков, но в кредитах ей было отказано. Тогда звонивший убедил жительницу перевести с ее кредитной карты деньги на защищенный от мошенников "безопасный" счет. После перевода денег связь в мессенджере с мнимыми сотрудниками "Госуслуг" прервалась.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество".

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# мошенники , УМВД России по Тюменской области

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