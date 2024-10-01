Тюменский предприниматель инвестировал 35 млн рублей в центр МРТ-диагностики

| Фото: Инвестиционное агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентства Тюменской области

Центр МРТ-диагностики откроют в Ишиме при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области в начале 2025 года. Общая стоимость проекта - 35,3 млн рублей.

"Дополнительно здесь планируется дневной стационар, кабинеты УЗИ и ЭКГ, терапевт. Аппарат МРТ поставим в декабре. Месяц-полтора займет вопрос получения лицензии, и откроемся", - рассказал учредитель ООО "Мирамед" Максим Останин из Тюмени.

Будет создано 21 рабочее место. Инвестор уже начал ремонт помещения, предоставленного администрацией города, сообщает инвестагентство.

Компания "Мирамед" имеет действующие медицинские центры МРТ-диагностики в Тюмени и Тобольске. Добавим, предоставление медицинских услуг будет осуществляться, в том числе, по полису ОМС.