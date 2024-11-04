Выставку "Вместе за одно" открыли в тюменской Менделеевке ко Дню народного единства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 300 человек посетили выставку "Вместе за одно" в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева. Экспозицию открыли в октябре ко Дню народного единства, который отмечают 4 ноября.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила ведущий библиотекарь культурного учреждения Кристина Камшилова.

"День народного единства – это день мира, принятия и согласия, а также хороший повод вспомнить о событиях прошлого, объединивших русский народ. Четвертого ноября мы отдаем дань памяти нашей славной истории. Праздник олицетворяет традиции патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, которыми по праву гордится многонациональный народ России", - подчеркнула ведущий библиотекарь.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представленные на выставках книги, добавила она, расскажут юным и взрослым читателям о главных вехах в истории государства, знаменитых россиянах, прославивших свою Отчизну, знаменательных событиях, сплотивших русский народ в единую силу.

Кроме того, напомнят о событиях 1612 года, жизни и деятельности Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и людях разных национальностей, проживающих в России в мире и согласии.

По словам Кристины Камшиловой, бережное сохранение исторической правды и передача ее следующим поколениям – главная цель всех мероприятий, проводимых в День народного единства.

"Человек должен гордиться своей страной. Наша задача – рассказать о ее людях, достижениях и победах", - подытожила библиотекарь.

Добавим, выставка продлится до декабря, все представленные на ней издания находятся в открытом доступе для читателей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина