  • 31 октября 202431.10.2024четверг
  • USD97,0530
    EUR105,2211
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер южный

В тюменском "Градостроителе" помогают восстановить речь пациентам после инсульта

Общество, 13:56 31 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При помощи тренажера НейроПорт проводят реабилитацию пациентов в областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" в Тюмени. Аппарат помогает восстановить утраченные связи и благодаря пластичности мозга улучшить проходимость импульсов после перенесенного геморагического инсульта.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, с начала 2024 года улучшить состояние артикуляционного аппарата и нарушенных функций глотания с помощью нейростимуляции смогли 137 пациентов.

Так, одна из пациенток перенесла геморрагический инсульт. Восстанавливаться ее направили в "Градостроитель". Пациентка жаловалась на нарушение речи, отсутствие чувствительности некоторых частей языка, ограниченный объем движений языка.

"Мы поставили такие задачи: стимуляция двигательной активности артикуляционного аппарата при помощи тренажера НейроПорт и артикуляционных упражнений, тренировка речевого дыхания и голоса", - рассказала медицинский логопед Александра Баймурзина.

В результате восстановления у пациентки улучшилась речь, увеличилась чувствительность, тонус мышц и движения языка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Градостроитель , инсульт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:40 31.10.2024Новый проект по оказанию помощи бойцам СВО запустят в Тюменской области до конца года
14:07 31.10.2024В Тюменской области с ноября стартуют ярмарки вакансий
13:56 31.10.2024В тюменском "Градостроителе" помогают восстановить речь пациентам после инсульта
13:45 31.10.2024Шесть аттракционов на Цветном бульваре в Тюмени прекратили работу на время зимы