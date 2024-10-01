В тюменском "Градостроителе" помогают восстановить речь пациентам после инсульта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При помощи тренажера НейроПорт проводят реабилитацию пациентов в областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" в Тюмени. Аппарат помогает восстановить утраченные связи и благодаря пластичности мозга улучшить проходимость импульсов после перенесенного геморагического инсульта.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, с начала 2024 года улучшить состояние артикуляционного аппарата и нарушенных функций глотания с помощью нейростимуляции смогли 137 пациентов.

Так, одна из пациенток перенесла геморрагический инсульт. Восстанавливаться ее направили в "Градостроитель". Пациентка жаловалась на нарушение речи, отсутствие чувствительности некоторых частей языка, ограниченный объем движений языка.

"Мы поставили такие задачи: стимуляция двигательной активности артикуляционного аппарата при помощи тренажера НейроПорт и артикуляционных упражнений, тренировка речевого дыхания и голоса", - рассказала медицинский логопед Александра Баймурзина.

В результате восстановления у пациентки улучшилась речь, увеличилась чувствительность, тонус мышц и движения языка.