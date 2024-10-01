Тюменские депутаты приняли отчёт главы города

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Отчёт главы Тюмени Максима Афансьева о работе, проделанной администрацией областного центра в 2023 году, приняли депутаты в ходе 11 заседания городской думы 31 октября.

Максим Викторович рассказал народным избранникам о реализации в Тюмени нацпроектов, строительстве жилья, благоустройстве и других важных для горожан темах

Глава города также представил вниманию депутатов основные показатели развития областного центра в экономике, социальной политике, образовании и культуре.

По словам Максима Афансьева, главным показателем социально-экономического развития города является демография и Тюмень сегодня – один из самых динамично растущих городов в стране.

"В 2023 году в Тюмени появились на свет 9 тысяч 422 малыша, на начало 2024 года в областной столице насчитывается 861 тысяча 98 человек", - уточнил он.

Выслушав отчёт главы города, депутаты поблагодарили Максима Викторовича за обстоятельный рассказ о положении дел в Тюмени, а также за внимательное отношение к наказам своих избирателей.

Так, депутат Сергей Морев отметил, что по некоторым уже приняты решения о принятии их в работу в 2025 году и поинтересовался возобновлением программы по строительству тротуаров.

"Речь идёт не о новых строящихся районах, - уточнил он. - А о тех, где уже сложилась застройка, которые надо делать безопасными и комфортными. Есть ли у администрации планы по этому вопросу?".

Максим Афанасьев уточнил, что согласен с актуальностью возобновления этой программы, и что в проекте бюджета на 2025 год будут внесены предложения по её реализации.

Вопрос о модернизации и замене на современные устаревших и не вписывающихся в городскую среду остановочных комплексов главе города задал депутат Алексей Чирков.

"Согласен, что этот вопрос требует внимания, это подтверждают и обращения жителей, их очень много в последнее время появляется в социальных сетях", - ответил глава города.

Он уточнил, что был проведён анализ транспортных артерий, а также оценка качества и состояния существующих автобусных остановочных павильонов.

"Мы приняли решение, начиная с 2025 года, ориентироваться на замену 50 автобусных павильонов ежегодно и будем двигаться в этом направлении", - добавил он.

Также, по его словам, внесены изменения в правовую базу, предусматривающие использование одного типа павильонов, уже протестированных в рамках проекта "Умный город".

Депутат Дмитрий Бородин отметил, что в городе активно развивается комфортная городская среда, создаются парки и скверы, каждый год благоустраиваются зелёные зоны.

"Но нашим озёрам и прудам уделяется недостаточное внимание. На примере недавно благоустроенного озера Тихое видно, что оно стало центром притяжения жителей", - подчеркнул он.

Народный избранник поинтересовался планами администрации по другим водным объектам города, будет ли им уделено внимание в ближайшее время.

Максим Афансьев на это отметил, что в Тюмени в муниципальной собственности находится 17 водоёмов. Два из них имеют особую важность для наших горожан.

Речь, по его словам, идёт о прудах Утином и Южном. Для последнего в 2023 году найдена технология, позволяющая поддерживать зеркало воды в надлежащем виде.

"Что касается Утиного, то мы планируем уже в 2025 году приступить к его расчистке, - рассказал Максим Викторович. - Я разделяю обеспокоенность жителей в отношении водоёмов. Если ими не заниматься, они могут исчезнуть. Эти природные уголки необходимо сохранить".

Подводя итог работы, Максим Афансьев отметил, сегодня Тюмень остаётся стабильно развивающимся городом, привлекательным для жизни, в том числе, для молодых специалистов.

"Я уверен, что те высокие результаты, которые мы показали по итогам 2023 года, плавно перейдут и в последующие годы", - подчеркнул глава города.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова добавила, что озвученные в рамках отчёта показатели говорят о крепкой экономике и развитии в городе производства.

"Также очень важный показатель – это демография, - отметила она. - То количество малышей, что рождаются в нашем городе, говорит о высоком уровне жизни в Тюмени".

Николай Ступников