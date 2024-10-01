В Тобольске заинтересованы в развитии предпринимательства в студенческом сообществе

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Проработать вопрос о развитии предпринимательства в студенческом сообществе Тобольска поручил глава города Петр Вагин. Он готов учредить три приза для лучших проектов.

Об этом Петр Вагин написал в Telegram-канале по итогам заседания совета Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", которое прошло во Дворце наместника 31 октября.

По его словам, в Тобольске много инициативой молодежи, важно, чтобы они оставались в городе и реализовали свои идеи именно здесь.

"Чем чаще мы будем собираться и обсуждать ежедневные вопросы, обмениваться опытом, общаться, тем больше мы можем сделать для развития нашего города", - написал глава города.

Расширенное заседание было направлено на развитие предпринимательства в Тобольске и привлечение новых, молодых и заинтересованных лиц. "Именно поэтому мы делаем акцент на лидеров студенческого предпринимательства и на проекты активной молодежи. У них свое видение, свое восприятие. Они понимают, что необходима новая волна и работают в этом направлении", - сказал Петр Вагин.