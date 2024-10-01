  • 31 октября 202431.10.2024четверг
  • USD97,0530
    EUR105,2211
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-восточный

Павел Белявский встретился с участниками Всероссийского фестиваля "Птенец — 2024"

Общество, 18:24 31 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский встретился с участниками Всероссийского фестиваля "ПТЕНЕЦ — 2024", сообщает информационный центр правительства региона.

Мероприятие в 2024 году посвящено Году семьи. Его участниками стали юные радиожурналисты из разных городов страны и Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области познакомил гостей из других городов с историей Тюмени и рассказал о значении областной столицы для страны. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Школьники узнали много фактов из детства Павла Белявского, о предпочтениях в литературе и особенностях профессии журналиста.

﻿

Авторы трех самых интересных вопросов получили в качестве подарка от Павла Белявского книги "80 образов Тюменской области", которые напечатали к юбилею региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Павел Белявский , подростки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:23 31.10.2024Тюменцы смогут сдать старые автомобильные шины у торгового центра "Кристалл"
19:52 31.10.2024В Тобольске заинтересованы в развитии предпринимательства в студенческом сообществе
19:40 31.10.2024Движение на участке дороги Богандинский – Червишево – Чаплык перекроют до утра 1 ноября
19:01 31.10.2024Тюменская команда "Экоотряд72" заняла второе место на форуме УФО "ProЛЕС"