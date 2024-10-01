Павел Белявский встретился с участниками Всероссийского фестиваля "Птенец — 2024"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский встретился с участниками Всероссийского фестиваля "ПТЕНЕЦ — 2024", сообщает информационный центр правительства региона.

Мероприятие в 2024 году посвящено Году семьи. Его участниками стали юные радиожурналисты из разных городов страны и Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области познакомил гостей из других городов с историей Тюмени и рассказал о значении областной столицы для страны. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Школьники узнали много фактов из детства Павла Белявского, о предпочтениях в литературе и особенностях профессии журналиста.

Авторы трех самых интересных вопросов получили в качестве подарка от Павла Белявского книги "80 образов Тюменской области", которые напечатали к юбилею региона.