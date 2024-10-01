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Водителей предупреждают об ограничении движения на дороге Тюмень – Омск

Общество, 18:29 31 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителей предупреждают об ограничении движения на автомобильной дороге Тюмень – Омск в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Причина – работы по монтажу балок пролетного строения путепровода на автодороге (участок 28+730 - 39+000 км в районе пересечения ул. Ломоносова и Ялуторовского тракта (п.Винзили -п. Богандинский).

Движение будет полностью ограничено в течении 11 интервалов по 30 минут каждый.

“В зоне производства работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства. Контроль будут осуществлять посты ДПС”, – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков, а также быть бдительными и осторожными на данном участке дороги.

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# дорожное движение

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