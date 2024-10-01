Движение на участке дороги Богандинский – Червишево – Чаплык перекроют до утра 1 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение на 1-м км региональной дороги Богандинский – Червишево – Чаплык будет перекрыто с 20 часов 31 октября до 7 часов 1 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Это связано с монтажом балок путепровода через железную дорогу в пос. Богандинский, строящегося в рамках реконструкции федеральной дороги Тюмень – Омск.

Перекрытие будет осуществляться промежутками по 20-40 минут с интервалами для пропуска транспорта. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать наряды ДПС.