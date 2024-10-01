  • 31 октября 202431.10.2024четверг
  • USD97,0530
    EUR105,2211
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-восточный

Движение на участке дороги Богандинский – Червишево – Чаплык перекроют до утра 1 ноября

Общество, 19:40 31 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение на 1-м км региональной дороги Богандинский – Червишево – Чаплык будет перекрыто с 20 часов 31 октября до 7 часов 1 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Это связано с монтажом балок путепровода через железную дорогу в пос. Богандинский, строящегося в рамках реконструкции федеральной дороги Тюмень – Омск.

Перекрытие будет осуществляться промежутками по 20-40 минут с интервалами для пропуска транспорта. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать наряды ДПС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:23 31.10.2024Тюменцы смогут сдать старые автомобильные шины у торгового центра "Кристалл"
19:52 31.10.2024В Тобольске заинтересованы в развитии предпринимательства в студенческом сообществе
19:40 31.10.2024Движение на участке дороги Богандинский – Червишево – Чаплык перекроют до утра 1 ноября
19:01 31.10.2024Тюменская команда "Экоотряд72" заняла второе место на форуме УФО "ProЛЕС"