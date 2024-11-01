Тюменские врачи провели сложную операцию по удалению опухоли у четырехлетней девочки

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Четырехлетней девочке Лизе Бурлаковой из Ноябрьска (Ямал) спасли зрение тюменские врачи из Федерального центра нейрохирургии. Год назад они обнаружили оптическую глиому — опухоль, поражающую глазной нерв, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Все настолько на высшем уровне, что сложно поверить, что это не столица, а Тюмень. Сказать, что я был поражен, что у нас в Сибири есть такой центр и работают такие врачи, ничего не сказать", - поблагодарил врачей и губернатора Тюменской области Александра Моора в личном письме папа девочки Владимир Бурлаков.

Операция позволила сохранить ребенку один глаз на 100 %, а также чувствительность второго глаза. Сейчас Лиза наблюдается у офтальмолога. Также специалисты Федерального центра нейрохирургии продолжают поддерживать связь с родителями через онлайн-консультации.

| Фото: личный архив Владимира Бурлакова | Фото: личный архив Владимира Бурлакова

"Мы применяли самые высокие технологии. Использовали нейрофизиологический контроль во время операции: подключали специалистов, которые каждую секунду проверяли функции зрительного нерва. Сейчас ребенок продолжает следующие этапы лечения", - сказал заведующий отделением Федерального центра нейрохирургии Юрий Якимов.

Кроме того, жители Югры и Ямала могут получить помощь в тюменских клиниках в рамках программы "Сотрудничество" — ее в прошлом году главы регионов продлили до 2035 года.