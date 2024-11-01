Тюменским водителям рассказали, как подготовить машину к зиме

Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области

В Госавтоинспекции составили список полезных советов по подготовке автомобилей к зиме и рассказали, как правильно ездить в холодную погоду.

Специалисты отметили, что работы не ограничиваются только заменой шин. Не менее важный шаг — это тщательная проверка технического состояния всего автомобиля. В Госавтоинспекции составили список, на что водителям стоит обратить внимание при подготовке автомобиля к зиме.

Так, необходимо проверить исправность тормозной жидкости, а лучше заменить ее. Нужно также заменить и жидкость стеклоочистителя. Покупать незамерзайку следует только в сертифицированных пунктах продажи. Обязательно необходимо осмотреть зимние шины. Если на покрышках имеются внешние повреждения (пробои, порезы или разрывы), то использовать их нельзя и лучше приобрести новую резину. Нужно проверить остаточную глубину протектора шин: если она равна менее 4 мм, то ездить на такой резине зимой очень опасно.

Необходимо проверить также наличие охлаждающей жидкости. Начинающие водители часто путают "незамерзайку" и антифриз. Несмотря на то, что за счет своего состава оба средства не замерзают при минусовых температурах, в их использовании большая разница. "Незамерзайка" предназначена для омовения лобового стекла автомобиля, а антифриз для охлаждения двигателя во время его работы. Также охлаждающая жидкость влияет на тепло в салоне: антифриз нагревается, забирая часть тепла у мотора, и поступает в радиаторы. Так происходит теплообмен в ТС.

Возможно, понадобится и замена щеток стеклоочистителей. Щетки стеклоочистителей изнашиваются достаточно быстро, и их не меняют на плановом техническом обслуживании. Поэтому в случае необходимости щетки нужно поменять самостоятельно. Испорченные щетки в процессе работы оставляют полосы и неочищенные участки стекла, что влияет на безопасность водителя и пассажиров.

Необходимо проверить уровень технических жидкостей. Для проверки уровня нужно открыть капот и осмотреть все бачки с техническими жидкостями. Уровень жидкости должен находиться между отметками MIN и MAX. Уровень масла в двигателе проверяют с помощью специального щупа. Отметки на нем могут быть в виде вырезов или в виде изгибов. В случае необходимости соответствующие жидкости следует долить.

Сотрудники Госавтоинспекции рекоментуют проверить исправность электропроводки в машине, заряд аккумулятора и особенно работу световых приборов. В сильный мороз не рекомендуется сразу заводить автомобиль. Основная причина отказа двигателя в мороз – "севший" аккумулятор. Перед запуском его надо "взбодрить". Сделать это очень просто, стоит повернуть ключ зажигания в первое положение, чтобы включились электроприборы и приборная панель. Затем нужно помигать дальним светом секунд 10-15. Это делается для того, чтобы согреть электролит в аккумуляторе и повысить его емкость.

В условиях Сибири необходимо иметь в багажнике обязательный зимний набор – трос, провода для прикуривания, скребок со щеткой, лопату, аптечку.