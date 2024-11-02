Памятный знак Герою России Раушану Абдуллину откроют в Тюменском районе

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Открытие памятного знака Герою России Раушану Абдуллину состоится в деревне Нариманова Тюменского района на территории средней школы (ул. Центральная, 21) 5 ноября. Начало в 13 часов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Памятный знак установлен по инициативе Тюменской региональной общественной организации "Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений "Содружество" при участии депутатов Тюменской облдумы и правительства области.

Раушан Абдуллин родился 26 июня 1988 года в деревне Нариманова, здесь же окончил школу. Отслужив полтора года в армии, рядовой Абдуллин перешёл на военную службу по контракту в составе российских миротворческих сил в Южной Осетии. 8 августа 2008 года ценой своей жизни остановил танк грузинской армии, который прорвался на территорию миротворцев и начал обстрел.

Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, рядовому Раушану Абдуллину было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.