Эксперт высоко оценил создание комфортной среды для тюменцев

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие городской среды и создание эстетически привлекательных мест, важны для повышения качества жизни горожан, стимулирования их активного образа жизни. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Станислав Афанасьев, оценивший открытие в Тюмени сквера по ул. Дзержинского, который стал финальной точкой в реконструкции пешеходного каркаса города с большим исторически потенциалом.

"Общественные места, оформленные и оборудованные с умом, становятся местами встреч и общения для жителей города, - подчеркнул Станислав Афанасьев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Это способствует повышению социальной активности и развитию социальных связей между жителями города, делает город более привлекательным для проживания и положительно влияет на самочувствие и благополучие его жителей, способствует улучшению физического здоровья, настроения и общего самочувствия граждан".

Реконструкция пространства в створе улиц Комсомольской и Первомайской велась с июня 2024 года. Средства на эти цели выделялись по муниципальной целевой программе. Концепцией сквера, как, впрочем, всей пешеходной улицы, занималась мастерская архитектора Андрея Табанакова.

"Работа по пешеходной улице продолжится. На следующий год мы откроем Дом Ершова во флигеле усадьбы Буркова и ряд других интересных объектов. Когда закончатся работы по всем историческим объектам на Дзержинского, пойдем на 25 лет Октября, - рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

В 2025 году планируют приступить и завершить разработку мастер-плана исторического центра в границах улиц Республики, Ленина, так называемое зеленое кольцо протяженностью 5,5 километров. Оно включает в себя гражданские и рекреационные объекты, в том числе Цветной бульвар, сквер Немцова, Городскую площадь, сквер Кошек и другие. По словам главы города, все они требуют обновления, смены смыслов, архитектурных приемов. Планируем сделать их перезагрузку.